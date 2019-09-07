Flaş HaberKaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün cezası
Son Dakika
İstanbul'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Suriye'de örgüt içinde 'kadı' görevinde bulunan ve bir çok kişinin infaz emrini verdiği, bunlardan da bir...
GENEL 07.09.2019, 08:24
İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Suriye'de örgüt içinde 'kadı' görevinde bulunan ve bir çok kişinin infaz emrini verdiği, bunlardan da bir kısmını gerçekleştirdiği belirtilen M.E.B. yakalandı.
Suriyeli olduğu belirtilen M.E.B.'nin üzerinde sahte kimlik olduğu kaydedilirken örgüt içinde de farklı kod adları kullandığı tespit edildi. Terör örgütü içinde M.E.B'ye bağlı faaliyetler yürüten Arap ve Dağıstanlı kişiler de olduğu kaydedildi. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen M.E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0