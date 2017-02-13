İstanbul'da çarşı pazar; balık yok, sebzenin fiyatı çok.

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () İSTANBUL'da balık sıkıntısı yaşanıyor. Balık tezgahları boş. Hamsinin kilosu 15 TL'ye kadar çıktı. Balıkçılar bunun nedenini hava şartları olarak açıklıyor. Balık o kadar az ki durumdan amatör balıkçılar bile şikayetçi. Galata Köprüsü üzerinde 4 saattir olta başında beklediğini söyleyen amatör bir balıkçı durumu kendi dilinde "Bir tık bile yok" diye anlatıyor .



MEYVE SEBZE HALİ ESNAFI ŞİKAYETÇİ

Benzer bir durum manav tezgahlarında da yaşanıyor. Fiyatların yüksekliğinin sebebi olarak kendilerinin günah keçisi ilan edildiğini oysa hal çıkış fiyatlarının belli olduğunu söyleyen İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, uluslararası market zincirlerini suçladı. Baran, " Hal çıkış faturasını isteyeceksiniz. 1 liraya mı çıkmış, 1 kuruş 20 kuruşa hatta 2-3 liralık farka satılıyor. 2 liralık fiyat farkını onlara sormak lazım" diye konuştu.

KASASI 10 TL, TEK FİYATI 4 TL

Baran en çarpıcı örneği kıvırcık için verdi. Bazı manavlarda tanesi 4 TL'ye satılan kıvırcığın kasa fiyatının 10 TL olduğunu söyledi. Baran," Bedava alın bunu götürün, kiloda 60 kuruş etkiler. Şu kıvırcığın hal çıkışı sandığı 10 tl. Bir sandıkta 11 kıvırcık var. Şunu 2 liraya sattığını düşün. Bunun 23 lirası kardır"dedi.



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