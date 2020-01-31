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İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri (1)
GENEL 31.01.2020, 08:55
Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL () İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor.
(FOTOĞRAF)
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