Özden ATİK - İstanbul - İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi
İstanbul'da Bylock soruşturması: 31 gözaltı kararı
Özden ATİK - İstanbul - İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması...
26 Mart 2019 Salı 11:09
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