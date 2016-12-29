İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

Enver ALAS-İbrahim AKTÜRK- Süleyman KAYA - Özgür EREN-Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () -HAVA şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Marketlerde elektrik kesintisi nedeniyle mumlar kısa sürede tüketildi.

MUMLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bayrampaşa'da elektrik kesintisi nedeniyle birçok esnaf zorluklar yaşadı. Bir market işleten esnaf, elektrikler kesildikten kısa bir süre sonra elindeki mumların hepsinin tükendiğini söyledi. Markete gelen müşteriler mum bulamayınca geri döndü. Market sahibi, “Elektrikler kesildiğinden beridir zorluklar yaşıyoruz. Kesintiden dolayı elektronik teraziyi kullanamıyoruz. Gelenler çoğunlukla mum alıyor. O da kısa sürede bitti" dedi.

Lokanta işleten bir esnaf ise, elektrik kesintisi nedeniyle sulu yemeklerin soğuduğunu ve bu nedenle müşterilerine yeterli hizmet veremediğinden yakındı. Işıklandırma olmadığı için çareyi, gelen müşterilerin masalarına mum koymakta bulan esnaf Cem Baytören, “Mum ışığında, közde, mangalda emekleri ısıtarak satmaya çalışıyoruz. Yemekler büyük bir ihtimalle böyle giderse çöpe atacağız. Ya da denk gelirse Suriyeli garibanlara vereceğiz" dedi.

Ataşaehir'de bir esnaf elektirk sorunu aküyle çözdü. Aktarma kablosuyla Aküye bağladığı led ışıklarla dükkanını aydınlattı

ULUSAL ŞEBEKE SİTEMİ KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım(BEDAŞ)'tan yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklama, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır." şeklinde devam etti.

Ayedaş'tan yapılan açıklamada da, "Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal şebeke sistemi kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı seferberlik ilan ederek kullanıyoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon ile tarafımızca da takip edilmektedir" denildi.