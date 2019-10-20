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İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS
İSTANBUL Boğazı’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Kulesi adeta görünmez oldu. Sisle birlikte doğan güneş, İstanbul Boğazı'nda doyumsuz bir manzara oluşturdu. Birçok kişi, bu...
GENEL 20.10.2019, 10:14
İSTANBUL Boğazı’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Kulesi adeta görünmez oldu. Sisle birlikte doğan güneş, İstanbul Boğazı'nda doyumsuz bir manzara oluşturdu. Birçok kişi, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü:
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-Boğazda oluşan sis
-Sahilde balık tutan vatandaşlar
-Sis içindeki Çamlıca Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-Güneşin doğuşu
-Vatandaşların fotoğraf çekmesi
19°
açık
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|-2
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|P
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|8
|24
|2. Man City
|9
|19
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|9
|17
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|9
|17
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|9
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|9
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|8
|9
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|8
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|5
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|9
|2