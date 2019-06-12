İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi (2)

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Beşiktaş-Adalar,Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü, seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

2 SEFER DAHA İPTAL

Şehir Hatları 10.35'deki Uzun Boğaz Turu ile 10.30'daki Üsküdar-Eyüp seferlerinin de yoğun sis nedeniyle yapılamadığını duyurdu.

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