Hakan KAYA/İSTANBUL,() İSTANBUL semalarında gece saatlerinde ay karpostallık görüntüler oluşturdu. Ayın Galata Kulesi semalarında oluşturduğu görüntü İstanbul’un güzelliğine güzellik kattı.
İstanbul'da ay karpostallık görüntüler oluşturdu
Hakan KAYA/İSTANBUL,() İSTANBUL semalarında gece saatlerinde ay karpostallık görüntüler oluşturdu. Ayın Galata Kulesi semalarında oluşturduğu görüntü İstanbul’un güzelliğine güzellik kattı.
17 Şubat 2017 Cuma 02:27
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