İstanbul'da Avustralya'daki yangınlara ilişkin eylem

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-AVUSTRALYA'da aylardır süren yangınlara tepkilerini dile getirmek ve iklim krizine karşı harekete geçilmesini talep eden bir grup, Şişli'deki Avustralya Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Etkinliğe, Fridays for Future, Yokoluş İsyanı, 350 Türkiye, Parents for Future, Eko Öğrenci, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve HAYDİ grupları destek verdi. Grup içinde ilginç kıyafetler giyen eylemciler dikkat çekti.

Avustralya'da süren yangınların iklim krizinin bir sonucu olduğunu söyleyen eylemciler, Avustralya hükümetini ülkede süren yangınlara rağmen kömür madeni projelerinden vazgeçmemesi ve iklim kriziyle etkili bir şekilde mücadele etmemesi nedeniyle eleştirdi. Ellerinde dövizler taşıyan eylemciler bir süre slogan attı. Eylemcilerin bazılarının giydiği kıyafetler ilgi çekti.

Grup adına Melisa Akkuş'un okuduğu basın açıklamasında, "2019 yılında çıkan bin 377 orman yangınında toplam 3 bin 192 hektar alan yandı. Avustralya yangın felaketi yaşamlarımıza vurulan en büyük darbelerden birisi daha oldu.

Bu katliamın sorumluları bir koalanın can çekişerek yandığını, hayvanların çığlıklarını duymadılar çünkü kendileri tatilde bir yerde senaryolar hazırlıyorlardı. Avustralya da 8 milyon hektarlık orman alanının katledilmesinden dolayı insanların gereken oksijen ihtiyacının yarısı yandı. Yangın sonucunda 600 milyon olarak açıklansa da 1 milyarı aşkın hayvanın hayatını kaybetti." denildi.

Grup basın açıklamasının ardından konsolosluk önünden ayrıldı.

