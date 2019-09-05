İstanbul'da 919 bin öğrenci uyum eğitimine başladı
Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () 2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı. Uyum Eğitimi kapsamında ana sınıflar, ilkokul 1. sınıflar, 5. sınıflar, orta öğretim hazırlık ve 9. sınıflar okula başladı....
Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () 2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı. Uyum Eğitimi kapsamında ana sınıflar, ilkokul 1. sınıflar, 5. sınıflar, orta öğretim hazırlık ve 9. sınıflar okula başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 300 bin, İstanbul’da ise 919 bin 151 öğrenci 2 gün boyunca 10-12 saatleri arasında okulda olacak.
İstanbul’da Esenler Tacir Eğitim Vakfı İlkokulu’nda da öğrenciler uyum haftasına başladı. İlkokul ve ana sınıfı öğrencileri için okul yönetimi Hacivat-Karagöz gösterisi yaptı. Öğrencilerin okulun ilk gününde heyecanlı oldukları görüldü.
Çocuklarını okula getiren veliler, okul bahçesinde sıra olan çocuklarının arkasında bekledi. Uyum haftası kapsamında okulda öğrencilerin velilerine de bilgilendirmeler yapılacağı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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