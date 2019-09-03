İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu

Ozan URAL-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen 40 adrese, 72 ekiple operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de Güngören, Merkez Mahallesi Çayır Sokakta bulunan bir apartman dairesiydi. Operasyon düzenlenen dairede polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde polisin aramaları devam ediyor.