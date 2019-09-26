İstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltı
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () İSTANBUL'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına...
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () İSTANBUL'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 4 ilçede tarihi eser kaçakçılığına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye ve Fatih'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri adreslere 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. yakalanarak gözaltına alınırken yaklaşık 2 bin 100 yıllık Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin tarihi değerinin çok yüksek olduğu meblağ biçilemediği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2