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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

Özden ATİK/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı...

GENEL 26.09.2019, 23:52
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

Özden ATİK/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.

(FOTOĞRAF)

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