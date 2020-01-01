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İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı
Alper KORKMAZ- Oğuzcan YAZAR-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 11'lere kadar düştü. İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul...
GENEL 01.01.2020, 09:39
Alper KORKMAZ- Oğuzcan YAZAR-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 11'lere kadar düştü.
İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi.
Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.
(FOTOĞRAF)
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|17
|24
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|17
|21
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|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
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|17
|13
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|17
|13
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|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
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|20
|24
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|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
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|18
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|20
|16
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|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
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|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
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|10