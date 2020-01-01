Alper KORKMAZ- Oğuzcan YAZAR-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

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