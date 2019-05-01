İstanbul'da 127 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen ve çeşitli nedenlerle toplam 127 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs 'Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle Beşiktaş'ta 55, Şişli'de 38, Beyoğlu'nda 29, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen ve çeşitli nedenlerle toplam 127 kişi gözaltına alındı.