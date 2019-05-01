İstanbul'da 1 Mayıs için havadan da önlemler alındı

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Mayıs () - İstanbul'un 6 ilçesinde bazı noktaların üzerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle devlet hava araçları dışındaki helikopterlerin uçuşları yasaklandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle havadan da önlemler alındı. Bazı noktalara sivil helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda, 1 Mayıs günü 06:03 ile 20:00 saatleri arasında İstanbul'un;

- Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı,

- Şişli ilçesi Mecidiyeköy,

- Fatih ilçesi Saraçhane,

- Beşiktaş İlçesi Dolmabahçe Meydanı,

- Kadıköy ilçesi İskele Meydanı,

- Bakırköy ilçesi Cumartesi Halk Pazarı Miting Alanı ve çevresinde devlet hava araçları dışında helikopter uçuşlarına izin verilmeyeceği duyuruldu. (Fotoğraflı)