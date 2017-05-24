İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te 350 gram pide 85 kuruş

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.
24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:18
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.
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