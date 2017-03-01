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İstanbul Boğazı ve çevresi sis altında

   Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde yoğun sis etkili oluyor. Vapur seferleri iptal yolcular Marmaray'a yönderiliyor. Sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar...

İstanbul Boğazı ve çevresi sis altında

 



 Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde yoğun sis etkili oluyor. Vapur seferleri iptal yolcular Marmaray'a yönderiliyor.

Sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar devam ediyor. Şehir Hatları ve İDO, tüm seferlerini iptal edilirken, yolcular Marmaray'a yönlendiriliyor. İskelelerin kapalı olduğunu gören ve karşı yakaya geçmek isteyen yolcular Marmaray'ı kullanıyor. Marmaray'da yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Bazı yolcular her zaman vapuru kullandıklarını ama sis nedeniyle Marmaray'a binmek zorunda olduklarını söyledi. Şehir hatları seferlerinin iptal edilmesinden sonra dolmuşlar iskelelerin önüne gelerek Kadıköy'e gitmek isteyen yolcuları alıyor. Öte yandan Tarihi yarımada ise yoğun sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale geldi.

(FOTOĞRAF)

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