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İstanbul Boğazı'ndan kar manzaraları

  Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'da 5  gündür etkili olan kar yağışı tablo gibi manzaralar oluşturuyor. Yoğun yağış sebebiyle İstanbul Boğazı neredeyse tamamen beyaza büründü. Boğaz kenarındaki yürüyüş yollarında...

İstanbul Boğazı'ndan kar manzaraları

 

Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'da 5  gündür etkili olan kar yağışı tablo gibi manzaralar oluşturuyor. Yoğun yağış sebebiyle İstanbul Boğazı neredeyse tamamen beyaza büründü. Boğaz kenarındaki yürüyüş yollarında bile yaklaşık 20 santimlik kar yüksekliği var. Beyaz örtü sahillerde bağlı olan yat ve motoryatları da kapladı. İstanbul Boğazı beyaz güzelliği ile yürüyüşe çıkanlara yada işi için oradan geçenlere görsel bir şölen sundu.

Bu arada dün şiddetli tipi nedeniyle  transit gemi geçişine kapatılan İstanbul Boğazı sabah saatlerinde tekrar açıldı. Boğazın karadeniz ve Marmara ağızlarında bekleyen gemiler öğlen saatlerine kadar boğazdan geçiş yaptılar. Ancak öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle geçişin zaman zaman durdurulduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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