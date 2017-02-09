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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

    Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis,  etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis...

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

 

 

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis,  etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.

(FOTOĞRAF)

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