İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.
(FOTOĞRAF)
Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis...
09 Şubat 2017 Perşembe 09:40
Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.
(FOTOĞRAF)
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