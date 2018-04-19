İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Hakan KAYA / İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken boğazda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı. Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü ve İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise sis nedeniyle görünmez hale geldi.

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