İstanbul barajları bu yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı

Ali AKSOYER -İSTANBUL ()

İSTANBUL'da geçtiğimiz perşembe yaşanan sağnak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. 9 Mart 2018 tarihi itibarıyla İstanbul'un barajlarında 3 barajda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Hiç yağmur yağmasa bile barajlarda yaklaşık 10 ay yetecek su var.

BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Türkiye'de kurak bir kış geçirilmesine rağmen İstanbul barajlarından iyi haber var. İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü yaşanan yoğun sağnak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı 9 Mart 2018 günü yüzde 90.25 olarak ölçüldü. Bu rakamın bu yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE YÜZ

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardan Ömerli Barajı, Kazandere barajı ve Istırancalar'da doluluk oranı yüzde yüz olarak ölçüldü. Bu barajlarda taşmayı önlemek için zaman zaman kontrollü olarak su bırakıldığı öğrenildi. Diğer barajlarda da durum çok farklı değil. Terkoz'da doluluk oranı 99.80, Alibeyköy'de ise 96.61 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su tutan barajı ise Kanal İstanbul projesinin de güzergahında bulunan Sazlıdere baraj gölü. Gölde doluluk oranı şu anda yüzde 43.65.

2014 YILINDA DOLULUK YÜZDE 28.82'YDİ

İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 90.25 seviyesinde. İstanbul'un barajlarında 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında 8 Mart 2014 tarihinde doluluk oranı yüzde 28.82 olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının Mart ayında geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı ise 87.78'di.

HİÇ YAĞMUR YAĞMASADA 10 AY YETECEK SU VAR

İstanbul'un barajlarında 9 Mart 2018 itibariyle 783 milyon 95 bin metreküp su birikti. İstanbul'a ortalama günde 2 milyon 800 bin metreküp su verildiği düşünüldüğünde, bugünden itibaren hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 10 ay yetecek kadar su var.

İstanbul barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle;

Kazandere : Yüzde 100

Istırancalar : Yüzde 100

Papuçdere : Yüzde 92.89

Ömerli : Yüzde 100

Sazlıdere : Yüzde 43.65

Büyükçekmece : Yüzde 87.30

Alibeyköy : Yüzde 96.61

Terkoz : Yüzde 99.80

Elmalı : Yüzde 57.97

Darlık : Yüzde 94.28

