İstanbul Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
BASKINDA 1790 ADET PARFÜM ŞİŞESİ ELE GEÇİRİLDİ
Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, belirtilen adresi fiziki takibe aldı. Binanın bodrumundaki depoda sahte parfüm imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine, 5 katlı apartmanın bodrumundaki kaçak imalathaneye Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa operasyon düzenlendi. Kocasinan Merkez Mahallesi'nde tespit edilen adrese yapılan baskında, tanınan çeşitli markalara ait satışa hazır halde paketlenmiş 1790 adet parfüm şişesi, 1060 adet boş parfüm şişesi, 3 Bin 860 adet parfüm kutusu, etiketler, aksesuarlar, 3 dolum makinesi ve parfüm imalatında kullanılan 32 bidon dolusu yaklaşık 400 litre kimyasal madde ele geçirildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016