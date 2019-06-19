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'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - İSTANBUL'da bir otomobilin motorunun da bulunduğu ön kaporta kısmına sıkışarak yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk sonrası Antalya'da kurtarılan ve 'İstanbul' adı verilen yavru kediyi sahiplenmek için onlarca...

'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - İSTANBUL'da bir otomobilin motorunun da bulunduğu ön kaporta kısmına sıkışarak yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk sonrası Antalya'da kurtarılan ve 'İstanbul' adı verilen yavru kediyi sahiplenmek için onlarca arayan oldu, ancak hala bir yuva bulunamadı.
Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce 34 plakalı bir otomobilin ön kaporta kısmından kedi sesi duyanlar, mahalledeki hayvansever Ulaş Kaşıkçı'yı aradı. Yavru kedi, Ulaş Kaşıkçı ve eşi Nurgül Özkaya Kaşıkçı tarafından sıkıştığı otomobilin ön kaporta kısmından kurtarıldı. 2 saatlik uğraş sonucunda kurtarılan kedinin bulunduğu otomobilin sahibi İstanbul'dan geldiğini, kediyi fark ettiğini ancak çıkartamadığı için yola devam ettiğini söyledi.
Kurtarıldıktan sonra veterinere götürülen ve tedavileri yapılan yavru kediyi sahiplendirmek isteyen Nurgül Özkaya Kaşıkçı, kediye 'İstanbul' adını verdiklerini belirtti. Özkaya, olayın medyada yer alması üzerine sahiplenmek için onlarca kişinin tedavisinin yapıldığı veteriner kliniğini aradığını, ancak iletişim problemi yaşanması nedeniyle kendisine ulaşan olmadığını söyledi.
Sosyal medya hesapları üzerinden de telefon numarası bilgisiyle yavru kediyi sahiplendirmek için ilan açtığını dile getiren Kaşıkçı, "Henüz sahiplendiremedik. Tüm tedavileri yapıldı ve sağlık sorunu yok. Kedimize uygun koşullarda bakılabilecek bir yuva arıyoruz" dedi.

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