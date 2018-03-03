İstanbul,() METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul,() METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların...
03 Mart 2018 Cumartesi 22:25
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