 İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

