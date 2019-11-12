banner314

banner325

Son Dakika

İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı

  Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Cemal YURTTAŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ()  İSTANBUL'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy’de. Uzmanlar, Alibeyköy’de açık havada bisiklet sürmek,...

GENEL 12.11.2019, 15:54
İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı

 

Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Cemal YURTTAŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ()  İSTANBUL'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy’de. Uzmanlar, Alibeyköy’de açık havada bisiklet sürmek, yürüyüş ve piknik yapmak sağlıksız olarak değerlendiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, İstanbul'da bazı noktalarında hava kirliliği oranı tehlikeli boyuta ulaştı. Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi  Prof. Dr. Orhan Şen, “Son 15  gündür İstanbul’da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek. Bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar" dedi. Prof. Dr. Şen, " Yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Rüzgar varsa, yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı." diye konuştu.

ATAŞEHİR, ALİBEYKÖY, KARTAL, YAKACIK BU CİVARLARDA HAVA KİRLİLİĞİ ARTMAYA BAŞLADI"

Prof. Dr. Orhan Şen,  hava kirliliği ile ilgili olarak, “Özellikle İstanbul’un bazı semtlerinde hava kirliliği etkili olmaya başladı. Örneğin, Ataşehir, Alibeyköy, Kartal, Yakacık bu civarlarda hava kirliliği artmaya başladı. Nedeni ise, gece hava sıcaklıkları düşük, gündüz hava sıcaklıkları yüksek. Geceleri hava bulutsuz olduğu için çok ısı kaybediyor gökyüzü. Dolayısıyla geceleri sobalar yanmaya başladı. Havaya çıkan kirlilik miktarları artmaya başladı. Hava kirliliği meteoroloji ile çok ilgilidir. Son 15 gündür İstanbul’da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar" dedi.

"AKŞAMLARI MASKESİZ ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kömürün fazla yakıldığı alanlarda bu kirliliği görüyoruz. Otomobillerden de çıkan kirlilik var ama bu geceleri çok fazla olmaz. Fakat partikül kirliliği olarak çok muazzam bir kirlilik var. Ataşehir ve Alibeyköy gibi ölçüm cihazı olan yerlere baktığımız zaman hakikaten kirlilik değerlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Gece dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Rüzgar varsa yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım.  Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı. Amfizemi ya da akciğerleri ile ilgili problemi olanları hava kirliliği tetikler. O yüzden şimdiden buna alışmamız lazım. Önümüz kış"

Prof. Dr. Şen hava kirliliğin artmasındaki faktörün son 15 gündür devam eden sıcaklıklar olduğunu belirterek, “Üzerimizde bloke olmuş bir yüksek basınç duruyor. Alçak basıncı sokmuyor. Ege Denizi’ne kadar geliyor ve ilerlemiyor. Bu 5-6 yılda bir Türkiye’de oluyor. O zaman da kuraklık meydana geliyor. Daha önce 2011-2008 yılında bu oldu. Bu yüksek basınç sıcaklığın arttığı bulutsuz günler demek. Bu sıcaklıklar normal değil. Kasım ayında 25 derece sıcaklık hiç normal değil. Güzel hava diyemeyiz, kötü hava bunlar" diye konuştu.

AKCİĞER VE KALP HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERİ CİDDİ ORANDA ARTIRDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ise hava kirliliğine bağlı olarak yaşanan hastalıklara dikkati çekti. Prof. Dr. Bayram ise, “Hava kirliliğinin en başta akciğer ve kalp hastalıklarına bağlı ölümleri ciddi oranda artırdığı görülmüştür. Dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar var. Hastalığı olan bireylerde doğrudan ölümlere yol açabiliyor. Kronik akciğer hastalığı olan ve kalp hastalarının rahatsızlıklarında alevlenmeler yaşanıyor. Şikayetler ve hastane başvuruları artıyor. En hassas gruplar ise yaşlılar ve çocuklar. Yaşlıların akciğer rezervleri azaldığı için çocukların ise akciğerleri henüz tam gelişmediği ve sık nefes alıp verdikleri için daha hassaslar. Bu kirli havanın olduğu dönemde olabildiğince kapalı ortamda kalmak, hava güneşli olsa da dışarı çıkmamak, pencereli kapalı tutmak gerekiyor. Bu günlerde olabildiğince iç ortamlarda kalmak gerek" diye konuştu.

“HAVA KİRLİLİĞİ BULAŞICI HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ DE ARTIYOR"

Prof. Dr. Bayram, “Nefes darlığı, öksürüklerde artış, daha fazla ilaç alma ihtiyacı ve daha kolay yorulma gibi şikayetler olabilir. Kalp hastalığı varsa ona dair yakınmalar olur. Hava kirliliği bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini de artıyor. İnsanlar daha kolay nezle ve gribe yakalanıyorlar" dedi.

"ŞİMDİ ÇIKTIM NEFES ALAMIYORUM"

Alibeyköy sakinlerinden Nermin Kaan da “Ben ayda bir dışarı çıkıyorum. Şimdi çıktım nefes alamıyorum. Sis oluyor, duman oluyor kömür yaktıkları için. Şimdi iyi de kışın daha kötü oluyor" diye konuştu.

"SABAHLARI BAZEN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"

Özdal Yağar da “Bizim buranın gecekondularının yakmış olduğu odun, kömür, arabaların egzozları ile daha fazla hava kirliliği oluyor. Zaten kokudan anlıyorsunuz. Ben Pazariçi’nde oturuyorum. Sabahları inerken bazen göz gözü görmüyor. Kışın daha da çok oluyor biz bundan rahatsızız" ifadelerini kullandı. Alibeyköy’de yaşayan vatandaşlardan Süleyman Bayka ise “Toz, toprak hava duman hep. Sabahleyin rahat etmiyor insan sıkıntı çekiyor. Bunlar hep insanın ciğerlerine gidiyor. Her taraf inşaat, her taraf beton İstanbul yok artık, hayat kalmadı. " dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6