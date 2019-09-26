İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı

İSTANBUL’da merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgesindeki illerde etkili şekilde hissedildi.

İstanbul, bugün saatler 13.59’u gösterdiğinde, orta büyüklükte BİR depremle sallandı. Büyük paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı bir süre sonra depremin büyüklüğünü 5.8, merkez üssünü ise Marmara Denizi’nde Silivri’nin 21.68 kilometre açığı olarak açıkladı. Derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğünü ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6 olarak açıkladı.



MARMARA VE EGE DE SALLANDI



Deprem, İstanbul’un yanı sıra tüm Marmara'da da yoğun olarakr hissedildi. Başta Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi, deprem sırasında yoğun olarak sallandı. Vatandaşlar, panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Depreme sınıflarda yakalanan öğrenciler de öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. Deprem, İstanbul’a komşu olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de de hissedildi.



27 DAKİKADA 4 ARÇTI DEPREM



Bu depremden saat 14.26’ya kadar, büyüklükleri sırasıyla 4.0, 3.3, 2.6 ve 4.1 olan 4 artçı deprem daha meydana geldi.

ÖNCEKİ GÜN 4,6 İLE SALLANMIŞTI



İstanbul’da önceki gün saat 11.01’de aynı bölgede 4, 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, korku ve paniğe neden olmuştu.

