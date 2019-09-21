İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor

Cemal YURTTAŞ / İstanbul,() İstanbul geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye'nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri oldu. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. Avrupa, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere milyonlarca turistin İstanbul'un özellikle de 'Tarihi Yarımada'nın tadını çıkardığı anlar objektiflerine yansıdı.