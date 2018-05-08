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İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, doğalgaz boru hattı inşa edecek

GÜNEY Kıbrıs'ta bir araya gelen Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan; 2018 yılı içerisinde 'İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Avrupa'yı birleştiren doğal gaz boru hattı (EastMed boru hattı)' inşasıyla ilgili devletlerarası anlaşmanın...

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, doğalgaz boru hattı inşa edecek
GÜNEY Kıbrıs'ta bir araya gelen Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan; 2018 yılı içerisinde 'İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Avrupa'yı birleştiren doğal gaz boru hattı (EastMed boru hattı)' inşasıyla ilgili devletlerarası anlaşmanın hazırlanması ve imzalanması konusunda anlaştı.
Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs ev sahipliğinde bir araya geldi. İlk önce Netanyahu ile görüşen Anastasiadis, İsrail'den Kıbrıs sorunu ve doğal gaz konusunda destek istedi. Netanyahu'dan sonra Rum Başkanlık Sarayı'na gelen Çipras, bir süre aracında beklemek zorunda kaldı. İkili ve sonrasında üçlü yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
İlk sözü alan Anastasiadis, görüşmelerin kendileri açısından verimli geçtiğini söyledi. Üç ülkenin bir rüyası olduğunu belirten Rum lider, zirvenin çok önemli bir jeopolitik değere sahip olduğunu söylemenin abartı olmayacağını kaydetti. EastMed boru hattının, üç ülkenin işbirliğinin önemli bir bağı olduğunu ifade eden Anastasiadis, "Bu hem ülkeler hem de geniş bölge için benzersiz bir ortak menfaat ağı" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu da ülkeler arasında önemli bir işbirliğinin olduğunu ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi. Netanyahu, İran'ın, ülkesine karşı hareketler içerisinde olduğu yönündeki açıklamalarını da yeniledi.
'ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ'
Yunanistan Başbakanı Çipras ise İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi arasındaki stratejik işbirliğinin ete kemiğe büründüğünü söyledi. Yunan Başbakan, "İşbirliğini ve refahı güvenceye almak için güçlerimizi birleştirelim" ifadelerini kullandı.
Doğan Haber Ajansı'nın takip ettiği zirvede üç ülke, 'uzay teknolojileri, uydu kullanımı ve uygulamaları, telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında mutabakat zabıtlar ile alt bölgesel deniz petrol kirliliği acil durum planı ile ilgili uygulama sözleşmesi' imzaladı. Ayrıca ticaret ve sanayi odaları arasında da bir mutabakat zaptı imzalandı.

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