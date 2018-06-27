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İsrail, Güney Kıbrıs'ta liman kurmak istiyor

İSRAİL, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gidecek malları kontrol edebilmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir liman inşası talebinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman tarafından, Rum yönetimine iletilen talebe...

İsrail, Güney Kıbrıs'ta liman kurmak istiyor
İSRAİL, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gidecek malları kontrol edebilmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir liman inşası talebinde bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman tarafından, Rum yönetimine iletilen talebe göre, İsrail'in kontrolünde olacak liman, Gazze Şeridi'ne gidecek tıbbi ve genel yardım malzemelerinin ara yükleme istasyonu olacak. Burada Hamas'a 'silah ve mühimmat' gidişi de engellenmiş olacak. İsrail'in liman ve Hamas'ın elinde tuttuğu 2 askerini serbest bırakması şartıyla, Gazze'ye uyguladığı ablukayı Güney Kıbrıs üzerinden kaldırmaya hazır olduğu belirtildi.
RUMLAR OLUMLU BAKIYOR
İsrail'in talebini değerlendirmeye alan Rum yönetiminin, Filistin ve Hamas'ın olumlu yaklaşması durumunda liman inşaatına izin verebileceği ifade edildi. İsrail'in liman talebi, Rum medyasını da böldü. Bir kesim, "Limanı İsrail'in denetimde tutmak istemesi, egemenlik haklarına dokunuyor, Hamas'ın hedefi oluruz" derken, diğer bir kesim İsrail'in Rum tarafından liman istemesini, "Güney Kıbrıs'ın Ortadoğu'da rolünün artması" diye değerlendirdi.
Rum Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu, İsrail'den gelen talebi doğruladı ve "Anlaşma yok ama talep var, inceleniyor" dedi. İsrail medyası ise Rum ve İsrail savunma bakanlarının liman konusunda anlaştıklarını yazdı.
'HAMAS'IN HEDEFİ OLURUZ'
Rum Politis gazetesine konuşan Rum kaynaklar ise İsrail'in talebine tepki gösterdi. Gazetenin haberine göre Rum kaynaklar, "İsrail’in güvenliği için böyle bir liman kurulması Kıbrıs'ı tehlikeye sokacak ve Lefkoşa'nın iyi ilişkiler içerisinde olduğu Filistinliler ile çatışmanın parçası haline getirecek. İsrail'in işini kolaylaştırmak için Hamas'ın hedefi olmayacağız" dedi. Habere göre, aynı kaynak, "Güney Kıbrıs'ta İsrail kontrolünde bir limanın kurulmasının, Kıbrıs sorununda, Türkiye ile ilişkilere olumsuz etkileri olacak, daha çok karışıklığa yol açacak" ifadelerini kullandı.

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