İspir fasulyesinin üretimi için makineli önlem

Zafer KUMRU / ERZURUM, () - KURU fasulyesi ile ünlü Erzurum'un İspir İlçesi'nde üretimin artırılması için makineli önlem alınıyor. Kilosu 20- 25 liradan alıcı bulan İspir fasulyesinin tanelerini ayıklarken elleri nasırlaştığı için kadınlar fasulye ekmek istemiyor. Erzurum'un Karadeniz bölgesine komşu olan Kaçkar Dağları eteğindeki İspir ilçesinde ünü yurt dışına taşan ve ilçenin adıyla tanınan şeker tipi kuru fasuyle 'yok' satıyor. Dağlık arazide güç koşullar altında sadece hayvan gübresi kullanılarak yılda 300- 500 ton arasında üretilen İspir fasulyesinin kilosu 20- 25 liradan satılıyor. Tip olarak benzeyen fasulyelerin aynı ad ve fiyatla satıldığı, dekardan yaklaşık 100 kilo ürün alınan İspir'deki fasulye üretimi, kadınların ellerini nasırlaştırdığı için tehlikeye girdi. Mayıs ayında ekilen ve Eylül sonunda hasadı yapılan fasulye tarladan söküldükten sonra elle tek tek ayıklandığı ve elleri nasırlaştırdığı için kadınlar, fasulye ekmek istemiyor. 'MAKİNESİ VAR'

İspir'de incelemelerde bulunan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir şunları söyledi:

"Fasulye, kilosu 20 liradan fazlaya alıcı buluyor. 'Niye fazla üretim yapmıyorsunuz?' dedim. Dediler ki, 'Bizim hanımlar istemiyor.' Fasulyenin tanelerini elle ayırırken parmak uçları nasırlaşıyormuş. Oysa bunun makinesi var. Verdiniz mi makineye hiç bir kadının eli nasırlaşmaz. Örnek olması için de fasulye üretiminin yapıldığı Pazaryolu ve İspir ilçeleriyle Hınıs fasulyesinin üretildiği Karaçoban'a birer makine aldık. Makineli tarım yapılırsa sorunlar ortadan kalkar ve üretim artar" diye konuştu. 'LEZZETİ FARKLI'

Erzurum'da yıllardan beri İspir fasulyesi sattığını belirten esnaf Ali Konyalı, "İspir fasulyesi sadece İspir yöresinde yetişiyor. Başka yerde ekiyorlar aynı tadı vermiyor. O yöreye, o toprağa ait bir özellik. Çabuk pişmesi ve tanelerinin büyümesi, bir de doğal gübre kullanıldığı için lezzeti farklı. Diğer fasulyeler 5- 10 lira. İspir fasulyesinin kilosunu 25 liradan satıyoruz" dedi.

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