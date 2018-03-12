Ispartalı uzman çavuş şehit oldu

EVE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç’un Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde annesinin oturduğu eve Türk Bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve köylüler taziye için eve geldi. Keçiborlu Belediyesi tarafından baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Göksel Koç’un naaşının bu gece askeri uçakla Isparta Havalimanı’na getirileceği ve Keçiborlu Devlet Hastanesi morguna konulacağı belirtildi. Şehit Göksel Koç için yarın öğle vakti Kozluca köyünde cenaze töreni için hazırlıklar yapılıyor.