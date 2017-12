ISPARTA'da geçen yıl kurulan Evcil Kanatlılar Derneği, Isparta güvercininin kendine has oyun stili 'Isparta oynağı' şekline patent almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu.

Isparta'daki Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı İnayet Karatün, Isparta güvercinini markalaştırmak için patent başvurusu yaptıklarını açıkladı. Güvercin besleme alışkanlığının ortaokul döneminde başladığını söyleyen Karatün, 12 yaşında 1- 2 güvercinle başladığı besleme işine halen 200'den fazla güvercinle devam ettiğini anlattı.

'YILDA 10 YAVRU ALABİLİYORUZ'

Kümesini açtığında sakinleştiğini aktaran İnayet Karatün, güvercinlerin çok sadık ve dost hayvanlar olduğunu söyledi. Güvercin büyütmenin zor olduğunu anlatan Karatün, şöyle devam etti:

"Yumurta; 18 günde yavru haline geliyor. Yavruyken markaları, yani plakası takılıyor. Güvercinin kime ait olduğu, telefon numaraları yazılıyor. Sağlıklı baktıktan sonra yaz- kış ürüyorlar. Bir çift güvercinden 1 yılda 10 yavru alabiliyoruz. Yeter ki ilgilenelim, sağlıklı yetiştirelim. Annesi ve babasını kaybettiğimiz zaman elimizde büyüttüğümüz yavrular oluyor. Yumurtasından çıkamayan yavruya yardımcı oluyoruz. Yumurtayı kendimiz açıyoruz. Yumurtadan rahat çıkmasını sağlıyoruz."

'KUŞU SATIŞA ÇIKARIP, PARASINI YARDIM OLARAK VERİYORUZ'

Derneği sosyal faaliyetleri artırmak, dostlarla kaynaşmak amacıyla kurduklarını belirten Karatün, şöyle konuştu:

"70 üyemiz var. Haftanın 3 günü mezat yapıyoruz. İhtiyacı olanların ihtiyacını karşılıyoruz. Askere gidecek olan, düğünü olan üyemize yardımcı oluyoruz. Bir kuşu satışa çıkarıp, onun parasını yardım olarak veriyoruz."

'PATENT İÇİN BAŞVURU YAPTIK'

Isparta kuşunun 'Didak' ve 'Göğüs' denilen dönüş stilleri olduğunu anlatan İnayet Karatün, şöyle devam etti:

"Her şehrin kendine özgü oyun ve dönüş stili var. Bizim kuşlarımıza 'Isparta oynağı' diyoruz. Patent için başvurduk. Henüz onaylanmadı. 'Isparta oynağı' olarak patent başvurusu yaptık. Isparta kuşuna has didak oynama stili ve göğüs oynama stili. Isparta oynağı ve oynak severler adına patent yaptıracağız. Isparta güvercini Türkiye'nin her yerinde 'Dolapçı' diye bilinir. Ama Denizli patentini aldığı için bunu kullanamıyoruz. Oyun stilleri aynı. Biz de 'Oynak' dedik. Isparta kuşunun stili tutulan bir model. Balıkesir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bu ırk besleniyor. Buradan çok gönderiyoruz. Yurt dışına bile gönderiyoruz. Yavruyken eğitimini veriyoruz."



FOTOĞRAFLI