Isparta'da okullar tatil edildi (3)

MERKEZ VE YALVAÇ'TA YARIN OKULLAR TATİL

Isparta kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. İl merkezinde kar kalınlığı 35 santimi geçti. Kar yağışı sonrası bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verilirken, Valilik kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitim verilen okullarda yarın da eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca yarın hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalvaç İlçesi'nde de yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.