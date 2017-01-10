Isparta'da okullar tatil edildi (2)

KAR ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Isparta'da sabah başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaş ise güçlükle yürüyebildi. Kent merkezinde Isparta Belediyesi ekipleri tuzlama çalışması başlattı. Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleriyle Kaymakkapı Meydanı'nda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in Kaymakkapı Meydanı'ndaki heykeli de karla kaplandı. İş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmaları sürüyor. Kar yağışı ilçe ve köylerde de etkisini artırdı. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

8 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışının etkili olduğu birçok ilçede öğleden sonra eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Yalvaç, Uluborlu, Gönen, Gelendost, Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli ve Keçiborlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Nurettin ARKAN- Taner ERDEM/YALVAÇ- GELENDOST (Isparta), ()

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