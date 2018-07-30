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Isparta'da 'hayvanlar aç, susuz bırakılıyor' iddiasına suç duyurusu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında tabakhane bölgesine atılan sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakıldığı iddialarına yer veren dernek hakkında...

Isparta'da 'hayvanlar aç, susuz bırakılıyor' iddiasına suç duyurusu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında tabakhane bölgesine atılan sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakıldığı iddialarına yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Isparta Belediyesi, kentin tabakhane bölgesine bırakılan 400'den fazla köpeğin hastalık ve açlıktan birbirlerini yiyecek kadar çaresiz olduğu ve ölüme mahkum edildiği yönünde sosyal medyada iddialara yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Isparta Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tabakhane bölgesine Isparta Belediyesi tarafından hiçbir sokak hayvanı atılmamıştır. Isparta Belediyesi kendisine ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde sokak hayvanlarının gerekli bakım ve aşılama işlemlerini yaptıktan sonra kanunun emrettiği şekilde sokak hayvanını aldığı yere geriye bırakmaktadır. Tabakhane bölgesinde bulunan hiçbir hayvanımız aç ve susuz değildir. Isparta Belediyesi bu bölgelere beslenme ve su odakları yerleştirmiş ve Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da besleme yapmaktadır" denildi.
'HUKUK ÖNÜNDE GEREKEN AÇIKLAMAYI ELBETTE YAPACAKLARDIR'
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin çok eski ve bazı bölümlerinin Isparta'ya bile ait olmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Görüntülerde tabakhanedeki bir keçi derisini ısıran yavru köpek bile 'Ölü kardeşini yiyor' şeklinde servis edilerek saptırılmıştır. Sonuç olarak; Isparta Belediyesi il genelindeki tüm sokak hayvanlarımıza olduğu gibi tabakhane bölgesinde yaşayan hayvanlarımıza besleme, aşılama, hasta olanlara tedavi hizmeti verme hizmetlerini aralıksız sürdürmektedir. Söz konusu bu olayla ilgili 2 gün önce hem yazılı hem de görüntülü açıklama yapılmış olmasına rağmen ilgili derneğin yapılan açıklamayı sayfasında yayınlamayarak iftira ve yalanlarına devam etmesi üzerine Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın dernek yetkilileri hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz dernek ve ilgililer hukuk önünde gereken açıklamayı elbette yapacaklardır."

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