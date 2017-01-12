Isparta'da FETÖ/PDY davasında eski vali savunma yaptı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen ile eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 130 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada savunma yapan Memduh Oğuz, "Bu devletin valisiyim. Bana bu kumpası kuran FETÖ'dür. Beni ister asın, ister tahliye edin. Burada söyleyeceğim son söz; vatan sana canım fedadır" dedi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 76'sı tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 130 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Dün mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı Murat Karakaya'nın sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ettiği duruşmanın bugünkü bölümünde mahkeme heyeti sanık avukatlarına söz verdi. Avukatlar tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

"VATAN SANA CANIM FEDA"

Tutuklu bulunduğu Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, "Bu devletin valisiyim. Bana bu kumpası kuran FETÖ'dür. 'ByLock' kullandığıma dair mahkemeye sunulan iki raporda da cep telefonumda 'ByLock' olmadığı, bu programı kullanmadığım kesinleşmiştir. Beni ister asın, ister tahliye edin. Burada söyleyeceğim son söz; 'vatan sana canım feda'dır" dedi.

Mahkeme, sanıklar açısından örgütün kriptolu mesajlaşma programı 'ByLock' ile ilgili yazılımın değerlendirilip her türlü bilgi, belge ve mesajlaşmaların her sanık açısından ayrı ayrı değerlendirilmesine, sanıkların telefon görüşme kayıtlarına ilişkin HTS raporları ile ilgili raporun beklenmesine, firari durumda olup hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emrine ilişkin infazın beklenmesine, FETÖ'ye ait kapatılan televizyon kanallarının kapatılma tarihinden sonra Digitürk üzerinden alınan bir paketle sanıklar tarafından izlenip izlenmediğine ilişkin aboneliklerinin olup olmadığına dair Digitürk'e yazı yazılmasına karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek mahkeme 13 Mart'a ertelendi.