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Isparta'da, alaca sansar ailesi görüntülendi

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, elma bahçesine çalışmaya giden aile, 6 bireyli alaca sansar topluluğunu görüntüledi. Aralarında yavruların da bulunduğu alaca sansarlar, bir süre sonra gözden kayboldu. Gelendost'a...

Isparta'da, alaca sansar ailesi görüntülendi

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, elma bahçesine çalışmaya giden aile, 6 bireyli alaca sansar topluluğunu görüntüledi. Aralarında yavruların da bulunduğu alaca sansarlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Gelendost'a bağlı Yaka köyünde oturan Emin Çelik, eşi ve oğluyla pazar günü elma bahçesine çalışmaya gittiği sırada, bahçede birkaç hayvanın gezindiğini fark etti. Emin Çelik ve ailesi, aralarında yavruların da bulunduğu 6 hayvanla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla hayvanları görüntüleyen aile bireyleri, ne olduklarını anlamaya çalıştı. Çeşitli sesler çıkaran aile, hayvanları yanlarına çağırmak için de uğraştı. Alaca sansar olduğu tahmin edilen hayvanlar, daha sonra bahçeden uzaklaştı.
ALACA SANSAR
Alaca sansar, savunmaya geçince yaydığı kötü koku nedeniyle 'kokarca' olarak da biliniyor. Genelde sürüngen ve tarla kemirgenleriyle beslenen alaca sansarlar, biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor. Alaca sansar, yaşam alanının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'kırmızı liste kategorileri ve kriterleri listesi'nde yer alıyor.
Türkiye'de genellikle Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanan alaca sansarın, dünyada ise Güneydoğu Avrupa, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan ve Kuzey Çin'e kadar yayılış gösterdiği biliniyor.

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