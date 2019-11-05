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Isparta'da, 7-8 milyon yıl öncesine ait omurgalı fosillerine ulaşıldı
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde nesli tükenmiş, 7-8 milyon yıl önce yaşamış omurgalı fosillerine ulaşıldı. Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta, "Bunlar arasında fil, gergedan, zürafa gibi hayvanlar yer alıyor"...
GENEL 05.11.2019, 17:02
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde nesli tükenmiş, 7-8 milyon yıl önce yaşamış omurgalı fosillerine ulaşıldı. Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta, "Bunlar arasında fil, gergedan, zürafa gibi hayvanlar yer alıyor" dedi.
Yalvaç'ın Kuyucak, Dedeçam ve Tokmacık köylerinde 3 yıldır sürdürülen 'Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması'nda gergedan, zürafa, fil gibi hayvan fosilleri bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta başkanlığında yürütülen çalışmaya, Ege, Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversiteleri ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Paris Müzesi'nden araştırmacılar katıldı.
'DOĞA TARİHİ MÜZESİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'
Öğretim Üyesi Usta, Anadolu'nun biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir yer olduğunu vurgularken, doğa tarihini aydınlatmayı amaçladıklarını anlattı. Usta, "Anadolu'da hemen hemen tüm hayvan türlerini görebiliyoruz. Tüm bilim dünyasının gözü bu anlamda da Anadolu'nun üzerinde. Biz 3 yıldan bu yana yürüttüğümüz çalışmalarda, nesli tükenmiş, 7-8 milyon yıl önce yaşamış omurgalı fosillerine ulaştık. Bunlar arasında fil, gergedan, zürafa gibi hayvanlar yer alıyor. Araştırmanın devamını getirmek ve burada bir doğa tarihi müzesi oluşturmak istiyoruz" dedi. Usta, her zaman yanlarında olan ve her türlü desteği sunan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur'a teşekkür etti.
Yalvaç'ın Kuyucak, Dedeçam ve Tokmacık köylerinde 3 yıldır sürdürülen 'Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması'nda gergedan, zürafa, fil gibi hayvan fosilleri bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta başkanlığında yürütülen çalışmaya, Ege, Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversiteleri ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Paris Müzesi'nden araştırmacılar katıldı.
'DOĞA TARİHİ MÜZESİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'
Öğretim Üyesi Usta, Anadolu'nun biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir yer olduğunu vurgularken, doğa tarihini aydınlatmayı amaçladıklarını anlattı. Usta, "Anadolu'da hemen hemen tüm hayvan türlerini görebiliyoruz. Tüm bilim dünyasının gözü bu anlamda da Anadolu'nun üzerinde. Biz 3 yıldan bu yana yürüttüğümüz çalışmalarda, nesli tükenmiş, 7-8 milyon yıl önce yaşamış omurgalı fosillerine ulaştık. Bunlar arasında fil, gergedan, zürafa gibi hayvanlar yer alıyor. Araştırmanın devamını getirmek ve burada bir doğa tarihi müzesi oluşturmak istiyoruz" dedi. Usta, her zaman yanlarında olan ve her türlü desteği sunan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur'a teşekkür etti.
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