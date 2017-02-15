İSPARK cinayetine 25 yıl hapis cezası …



Özden ATİK / İSTANBUL () – BEYOĞLU’nda 6 Nisan 2016'da İSPARK'ta çalışan otopark görevlisi Necmettin Yanık'ı park ücretini ödedikten sonra kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Turgay Kızılay hakkındaki dava karara bağlandı. Oy çokluğuyla verilen kararda, sanığa önce müebbet hapis cezası veren heyet, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. Üye hakim ise olayın kasıtlı işlenmediğini belirterek muhalefet şerhi koydu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Turgay Kızılay getirildi. Maktül Necmettin Yanık'ın eşi şikayetçiler Sevim Yanık ve kızı Seher Yanık da duruşmada hazır bulundu.

"ATEŞ ETMEK İSTEMEDİM"

Sanık Turgay Kızılay savunmasında, "Araçta sağ koltuk üzerinde oturuyordum. O esnada elim tetikte olacak şekilde silahı sakladığım yerden çıkarırken silah ateş aldı. Sarhoştum" dedi. Mahkeme başkanının talebi üzerine silahı nasıl tuttuğunu da sesli görüntülü kayıt sistemine ait kumandayı eline alarak gösteren sanık Kızılay, "Ateş etmek istemedim. Silahın ağzında mermi olduğunu bilmiyordum. Ateş etmek isteseydim, camı açarak ateş ederdim" dedi.

"İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Son sözü sorulan sanık Kızılay, "Keşke böyle olmasaydı. İsteyerek kimseyi öldürmedim. Zarar dahi vermek istemedim" dedi. Sanığın avukatı da müvekkilinin silahı sakladığı yerden çıkarırken kendi isteği dışında ateş aldığını, eylemin taksirle adam öldürme suçunu oluşturabileceğini ifade ederek tahliyesini talep etti.

"AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLSİN"

Ölen Necmettin Yanık'ın eşi Sevim Yanık ise, "Eylem kasten işlenmiştir. Ağır müebbet hapis cezası verilsin. Çocuklarım babasız kaldı" dedi.

25 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla verdiği kararda, sanık Turgay Kızılay'ın maktul Necmettin Yanık'a karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşıldığından önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak heyet, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 25 yıl hapse indirdi. Heyet, sanık Kızılay'a "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası verdi.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Muhalefet şerhi koyan üye hakim, tarafların birbirlerini tanımadıklarını, aralarında önceye dayalı husumet bulunmadığını, olay anında tartışma yaşandığına dair herhangi bir somut delil bulunmadığı, birkaç dakika içinde gerçekleştiği, olayın hareket halindeki bir araçtan tek mermi kullanılması sonucu gerçekleştiğini belirterek olayın kasıtlı işlendiğine dair herhangi bir somut delil bulunmadığını belirtti. Hakim, sanığın alkol ve dikkatsizliği nedeniyle "Bilinçli taksire ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazılanan iddianamede, sanık Turgay Kızılay'ın arkadaşının aracındayken İSPARK görevlisinin aracın yanına gelerek şoför Lütfi Kanoğlu'ndan 13 TL ücret istediği, Lütfi Kanoğlu'nun görevliye “Bozuk yok" yanıtı verdiği ifade ediliyordu. Bunun üzerine arka koltukta oturan Turgay Kızılay'ın 15 TL çıkarıp şoföre verdiği, Lütfi Kanoğlu'nun da parayı maktüle bıraktığı kaydediliyordu. “Turgay Kızılay'ın tespit edilemeyen bir nedenle bir el ateş ettiği" vurgulanan iddianamede, sanığın kaçtığı anlatılıyordu.