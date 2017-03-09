İspanyol flamenko hocasından 'Kadına şiddete hayır' çağrısı

İSTANBUL'a 15 yıl önce gelen ve aşık olduğu Işıl Karaman Reina ile evlenerek Türkiye'ye yerleşen flamenko hocası Manuel Reina, kadınlar sayesinde var olduğunu anlatırken, "Kadına şiddete kesinlikle hayır" çağrısı yaptı.İstanbul'da evlenen ve biri kız iki çocuğu olan Manuel Reina, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen gösteriye katıldı. muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Reina, bugüne kadar 700'den fazla öğrencisi olduğunu, bunlardan bir bölümünün zorlanınca bıraktığını, bir bölümünün başka işlerle uğraşınca vazgeçtiğin ancak, en az yüzde 20'lik bölümünün çok iyi flamenko yaptığını hatta bazılarının kendisi gibi eğitmen olduklarını söyledi. Doğup büyüdüğü Sevilla'yı Adana'ya benzeten Reina " 1 ay dışında memleketim Sevilla'da sürekli sıcak havanın yaşanıyor.Hatta yazın 50 derece sıcağa rağmen insanların nasıl göbek bağladığına şaşırıyorum." dedi.

Türkiye ve dünyada kadınlara şiddetin mutlaka durdurulması gerektiğini anlatan İspanyol dansçı Manuel Reina, şöyle dedi:

"Bir annem var; beni doğurdu, adam etti. Bir kız kardeşim var, bana ağabeylik yaptı. Bir eşim var bana büyük bir aile verdi. Bir kızım var o da bana babalık duygusu verdi. Kadınlar olmasa bu dünyada ben hiçbir şey olmayacaktım. Babaanne ve anneanneyi unutmayalım. Onlar da bana torun olmanın keyfini verdi. Kadınsız hayat olmaz. Kadınlara saygı, yüzde 100 saygı. Kadınlara şiddete kesinlikle hayır."

İstanbul'da tek kadın belediye başkanının bulunduğunu ve Handan Toprak Benli'nin Avcılar'da görev yaptığını öğrenince şaşırdığını belirten Reina, Yıldız Kenter Sahnesi'ni tamamen dolduran seyircilere zaman zaman Türkçe espriler yaptı. Manuel Reina, izleyicilerden gösteriyi beğendikleri zaman İspanyolar gibi 'Oley' diye bağırmalarını istedi. Gösteri sonunda İspanyol dans ekibi, izleyicilerle selfie çekti.

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