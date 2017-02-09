İspanyol Anabelen Sivas'ta Müslüman oldu

İSPANYA vatandaşı Anabelen Lainez, Sivas Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman oldu.İspanya'da oturan Anabelen Lainez, iş için bu ülkeye giden Sivaslı Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıklarını ilerleten gençler evlenmeye karar verdi. Çift, yapılan törenle nişanlandı. Nişanlısı Mehmet Akif Ersoy'un Sivas'taki ailesini ziyarete gelen Anabelen Lainez, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü'nde kendisine İslam dininin temel prensipleri hakkında özet bilgi verilen Lainez, Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka ve yakınlarının huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirten Lainez, "Müslüman oldum ve İslam'ı seçtiğime dair ihtida belgesini aldım. İslam'ı seçtiğim için çok mutluyum" dedi.Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şükrü Balkan, Anabelen Lainez'e ihtida belgesiyle birlikte İslam'ı anlatan Türkçe ve İngilizce kitaplar ile Kuran-ı Kerim hediye etti. Genç kadın ismini değiştirmedi.

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