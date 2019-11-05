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Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, zehirlenme olaylarının ardından ıspanağın pazar tezgahlarında fiyatının yarıya düştüğünü söyledi. Üstek, "Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı, 2 liraya...

GENEL 05.11.2019, 13:04
Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü
TEKİRDAĞ'ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, zehirlenme olaylarının ardından ıspanağın pazar tezgahlarında fiyatının yarıya düştüğünü söyledi. Üstek, "Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı, 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok" dedi.
İstanbul'da yaşanan ıspanaktan zehirlenmeler ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde 40 kişinin yediği ıspanaktan zehirlenip, hastanelere başvurmasının ardından pazarlarda satışlar düştü. Ispanak üreten ve satanların çok mağdur olduğunu belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, Trakya'da üreticilerin elle toplama işlemi yaptığını söyledi. Güzel avrat otunun karışma ihtimalinin olmadığını belirten Üstek, "Bölgemizde ıspanak üretimi azdır ve bu az olan üretimde de elle toplama yapılır. Adı geçen güzel avrat otunun elle toplanan ıspanakların arasına karışma ihtimali yok. Bu olaylar yaşandıktan sonra tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok. Tezgahlarımızda ıspanak satışı yok, halde de pazar tezgahında da ıspanak alıcı bulamıyor. Bu ıspanak zehirlenmelerinin ardından özellikle üretimin çok olduğu İzmir bölgesi çok ciddi etkilendi" diye konuştu. 
'BU OTUN ISPANAĞA KARIŞMA İHTİMALİ YOK'
Yıllardır pazarcılık yapan ve ıspanak satan Sedat Evelek, elle toplanan ıspanağın içinde herhangi bir otun bulunmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. Evelek, ıspanağın 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1,5 metre bitki olduğuna dikkat çekerek, "Bu bitki kısa, diğer bitki uzun; bunun içinde olma ihtimali hiç yok. Bu olayların yaşanması ıspanak satışlarını durdurdu. Şu an yarı fiyatına bile satamıyoruz" dedi. 
Tarlasında 15 dönüm ıspanak ektiğini ve kendi tezgahında satışını yaptığını belirten üretici Erhan Ayar da müşterilerin ıspanaktan uzak durduğunu, gelen bazı müşterilerin ise 'Zehirli mi?' diye sorduğunu söyledi. Ayar, "Ispanak elle toplanıyor, zehirleme şansı hiç yok. Bu yaşanan olaylar, ıspanak satışlarını bitirdi. Benim elimde 15 dönüm ıspanak kaldı. Şu an durum çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum; ama bu bölgede ıspanak zehirlemez" diye konuştu. 
Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgede 100 dönüme yakın ıspanak ekimi yapıldığını belirterek, "Bu bölgede ıspanak ekimi 100 dönüme yakındır; ancak ıspanağın arasına güzel avrat otunun karışma ihtimali yoktur. Çünkü burada üretici kendi eker ve kendisi hasadını yapar ve o otun karışmama ihtimali yoktur" dedi.

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