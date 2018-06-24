Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı
Oylar sayılmaya başladı.. Yasak 18.45'te...
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...

İsmet Yılmaz'ın sandığından AK Parti ve Erdoğan birinci çıktı

SİVAS'ta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçimlerinde AK Parti birinci oldu.

İsmet Yılmaz'ın sandığından AK Parti ve Erdoğan birinci çıktı
SİVAS'ta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçimlerinde AK Parti birinci oldu.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türkseven İlk-Ortaokulu'nda 2116 no'lu sandıkta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte 258 seçmen oy kullandı. Sandıktan, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 221, Muharrem İnce'ye 25, Meral Akşener'e 5, Doğu Perinçek'e 1 oy çıkarken 2 oy geçersiz sayıldı ve 4 oy da boş çıktı. Milletvekili oyları ise şu şekilde dağıldı:

AK Parti 174, Milliyetçi Hareket Partisi 50, Cumhuriyet Halk Partisi 17, İYİ Parti 5, Saadet Partisi 2, Vatan Partisi 1, Cumhur İttifakı 3, boş 6.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325