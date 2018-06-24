İsmet Yılmaz'ın sandığından AK Parti ve Erdoğan birinci çıktı

SİVAS'ta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçimlerinde AK Parti birinci oldu.24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türkseven İlk-Ortaokulu'nda 2116 no'lu sandıkta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte 258 seçmen oy kullandı. Sandıktan, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 221, Muharrem İnce'ye 25, Meral Akşener'e 5, Doğu Perinçek'e 1 oy çıkarken 2 oy geçersiz sayıldı ve 4 oy da boş çıktı. Milletvekili oyları ise şu şekilde dağıldı:AK Parti 174, Milliyetçi Hareket Partisi 50, Cumhuriyet Halk Partisi 17, İYİ Parti 5, Saadet Partisi 2, Vatan Partisi 1, Cumhur İttifakı 3, boş 6.