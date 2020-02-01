banner314

banner325

Son Dakika

İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi

GENEL 01.02.2020, 16:26
İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi
İstanbul’da bu sene beklenen kar yağışı gerçekleşmeyince Ümraniye Belediyesi, ‘Kar Festivali’ düzenledi. Genci, yaşlısı binlerce kişi, buzdan öğütülüp yağdırılan karla kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Festivalin açılışına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Kar Ümraniye'ye geldi, genç ve yaşlı herkesi 45 gün sürecek bu festivale davet ediyorum” dedi.

İstanbul'da çocuklar kara hasret kalınca, Ümraniye'de buzdan öğütülen kar yağdırıldı. Ümraniyelileri karla buluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e çok sayıda kişi doyasıya eğlendi. Konserler de düzenlenen etkinlik alanında çocuklar için özel olarak oluşturulan kar havuzu, kar kaydırağı ve buz pateni alanı da büyük ilgi gördü. 7'den 70'e her yaştan çok sayıda vatandaş, karın tadını Ümraniye'de doyasıya çıkardı.

İSMET YILDIRIM: ÜMRANİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Festivalin ilk gününde çocuklarla buluşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu sene kar yağmayınca biz de milletimizin ayağına kar getirdik. Bir tarafta kar topu oynuyorlar, bir tarafta kayak yapıyorlar, bir tarafta ise buz pistindeler. Eğlence var, konser var, yeme içme var. Genç yaşlı herkesi buraya davet ediyoruz. Haftaiçi ise okullardan servisle çocukları taşıyacağız. Anne babaları ve öğretmenleriyle birlikte buraya getireceğiz. Tam 45 gün sürecek, Ümraniye’de bir ilki yapıyoruz. Bir söz verdik. Spora devam, eğlenceye devam her türlü etkinliğe devam ediyoruz. Diğer spor dallarına da büyük önem veriyoruz. Hentbolu da biz kurmuştuk, bugün de kar yağdırıyoruz. Festivalimiz 45 gün sürecek, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

SEVİM ESENKAYA: ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLDUĞUNDA BİZLER DE MUTLU OLUYORUZ

Ümraniye Kar Festivali’ne kızı Elanur Esenkaya ile gelen Sevim Esenkaya, “Bizler çok mutluyuz, çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Bununla beraber çocuklar İstanbul’da kar görmüş oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu çocuklarımıza, eğleniyorlar mutlular, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi. Etkinlik alanının hemen yanında kurulan Ümraniye Genç Kızılay çadırında ise etkinliğe gelen çocuklara yüz boyama yapıldı. Ümraniye Genç Kızılay İlçe Başkanı Umut Şen, “Bizler de Ümraniye Genç Kızılay olarak minik kardeşlerimizi daha çok eğlendirmek için burada yüz boyama yapıyoruz parmak izi alıyoruz. Onları daha çok mutlu etmek ve ilgilerini çekmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz” diye konuştu.

 

Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Fenerbahçe 19 37
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 20 19
15. Antalyaspor 20 18
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Adana Demirspor 20 31
5. Keçiörengücü 20 29
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3