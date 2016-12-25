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İsmet İnönü, Zonguldak’ta anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 43'üncü yıl dönümünde Zonguldak'ta anıldı. İsmet Paşa Parkı'nda düzenlenen törene, Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, bazı siyasi parti temsilcileri,...

İsmet İnönü, Zonguldak’ta anıldı
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 43'üncü yıl dönümünde Zonguldak'ta anıldı.
İsmet Paşa Parkı'nda düzenlenen törene, Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, bazı siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler ile birlikte yaklaşık 100 kişi katıldı. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Birleşik Kamu-İş tarafından İsmet İnönü Anıtı’na çelenk konuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İsmet İnönü’nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı olduğunu belirterek, "Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Kendisine de 'milli şef' ünvanı verilmiştir" dedi.
Törenin ardından CHP İl Başkanlığı’da alternatif tören düzenlendi. CHP İl Başkanı Ahmet Altun, anıta çelenk bırakmasının ardından yaptığı konuşmasında, kendisine verilen ‘Milli şef’ ünvanına rağmen İsmet İnönü’nün koltuk sevdasına düşmediğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlanmacı yoldan vazgeçmediğini, Cumhuriyet rejiminin gereği olan çok partili düzene geçişi sağlayarak gerçek demokrasiye taşıdığını söyledi.

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