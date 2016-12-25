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İsmet İnönü 43. ölüm yıl dönümünde anıldı

    Ümit TÜRK / İSTANBUL, () CHP İstanbul İl Başkanlığı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43'üncü yıldönümü nedeniyle, Beşiktaş Maçka'daki İnönü Anıtı önünde anma töreni düzenledi. Törene...

İsmet İnönü 43. ölüm yıl dönümünde anıldı

 

 

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () CHP İstanbul İl Başkanlığı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43'üncü yıldönümü nedeniyle, Beşiktaş Maçka'daki İnönü Anıtı önünde anma töreni düzenledi. Törene CHP  İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ile Şişli  Belediye Başkanı ve İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat ve İnönü ailesi anıta çelenk bıraktı.

'SEÇİMİ KAYBETTİK AMA DEMOKRASİ KAZANDI'

Bir konuşma yapan Canpolat, İnönü'nün kurtuluş savaşı ve sonrası milli mücadeleye vermiş olduğu katkılara değinerek, İnönü'nün Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesindeki rolünü anlattı. Canpolat, "Kendisinin çok önemsediği çok partili döneme geçilmemesini ısrarla söyleyenlere rağmen, çok partili sistemin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulayarak 53 İslam ülkesi içerisinde çok partili sisteme geçilmesini sağlamaıştır" dedi. İnönü'nün tek başına iktidar olmasına rağmen seçimlere giderek demokrasi ve cumhuriyete olan inancını gösterdiğini belirten Canpolat, seçimi kaybettiğinde herkesin ne diyeceğini merak ettiği sırada İnönü'nün 'Seçimi kaybettik ama demokrasi kazandı' dediğini vurguladı. 1900'lü yılların başlarında yaşanan sıkıntıların bugün de yaşandığını dile getiren Canpolat, "Diz çöktürülmeye çalışılan ülkemizi yeniden ayağa kaldırıp cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği ve onun kurduğu parlamenter düzeni sonuna kadar savunacağımıza onun huzurunda bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)
 

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