İsmail Erdem vatandaşın iskan sorunları dinledi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, ilçe sakinlerinin sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın CHP'li belediye ile iskan sorunu yaşadığını belirtmesi üzerine Erdem, "Belediye hizmeti böyle verilmez, insanlar böyle mağdur edilmez. Ne o parayı ne de hakkını yediririz. Bu işin bizzat takipçisi olacağım" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına İçerenköy’de devam etti. Erdem, İçerenköy Ergani Mahallesi’nde yaşayan kadın seçmenler ile kahvaltılı sohbette bir araya geldi. Semt sakinleri oturdukları bölgedeki sıkıntıları sıralayarak, "Doğru düzgün asfaltlı yolumuz yok. Çamur içinde yaşıyoruz. Parkımız, yeşil alanımız, bir sosyal tesisimiz yok, çocuklarımız araçların arasında oyun oynuyor. Şehrin göbeğindeyiz ama ulaşım için toplu taşıma aracı bulamıyoruz. Bir otobüse yada minibüse binmek için 2 kilometre yol yürüyoruz" dediler.

"ŞEHRİN GÖBEĞİNDE ÇAMUR İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Vatandaşın sorunları üzerine konuşan AK Parti İstanbul Millet Vekili Osman Boyraz, “Merak etmeyin sevgili kardeşlerim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Ataşehirli vatandaşlarımızı vicdanlı ve çok tecrübeli bir belediyeci olan İsmail Erdem’e emanet etti. 1 Nisan itibarı ile ne dert kalacak, nede tasa. Bekle Ataşehir biz geliyoruz. Erdemli belediyecilik için İsmail Erdem geliyor" dedi.

"İMAR VE ALT YAPI HAREKÂTI BAŞLAYACAK"

Söz alan İsmail Erdem, öncelikle İçerenköy’ün imar ve alt yapı sorununu ortadan kaldıracağını, asfalt olmayan tek bir ara sokak kalmayacağını, her mahallede park ve sosyal tesislerin kurulacağının müjdesini vererek, çok yoğun ve kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Erdem, "İçerenköy Halini Tuzla’ya taşıyacak ve o alana içinde opera, tiyatro ve sosyal hizmet alanlarının da olduğu muhteşem bir kompleks kuracağız" diye konuştu.

İSKAN SORUNLARINI DİNLEDİ

İsmail Erdem daha sonra programına esnaf ziyaretleriyle devam etti. Esnafın dertlerini dinlerken yanına gelen bir İçerenköylü vatandaş, “Başkanım, ben 6 katlı, 6 daireli bir evde yaşıyorum. Belediye önce evinizi yıkacağız dedi. Sonra iskânınız çıkacak belediyeye 18 bin TL ödeyeceksiniz dedi. Kredi çektik ve ödedik. Ardından da bu bölgenin yeşil alan olduğunu belirtip, iskân almanız imkânsız arsa payınızdan dolayı 6 daire yerine 2 daire alabilirsiniz diye nokta koydu. Ne paramızı alabildik, ne iskân çıkartabildik, ne de evlerimizi kurtarabildik" demesi üzerine konuştu.

"NE O PARAYI NE DE HAKKINI YEDİRİRİZ"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem bu sözler üzerine vatandaşın elini tutarak “Ne o parayı nede hakkını yediririz evvel Allah.Bu işin bizzat takipçisi olacağım. 1 Nisan’dan itibaren de vatandaşıma zulüm edenlere belediyecilik nasıl yapılır öğreteceğim" diye konuştu.