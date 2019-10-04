İsmail Demir: Türkiye'nin sert gücüyle bazı denklemleri değiştirebildiği görüldü

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yerli ve teknolojisi yüksek savunma sanayi olan ülkelerin caydırıcılığı her zaman yüksek olmuştur. Uzun yıllardır yumuşak güç politikası güden ülkemiz, gerektiği yerde sert gücün kullanılması gerektiğini görüp, bunu sahaya sürdüğünde bazı denklemleri değiştirebildiği görüldü" dedi.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen, 'Savunma Sanayiinde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı'na katıldı. Demir, özellikle savunma sanayi alanında patentleme ve fikri mülkiyet haklarının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu anlamda istenilen seviyede olmadığına dikkati çekti.'BAZI DENKLEMLERİ DEĞİŞTİREBİLDİĞİ GÖRÜLDÜ'Demir, savunma sanayinde yerlilik ve millik vurgusunun arttığını belirterek, "Yerli ve teknolojisi yüksek savunma sanayi olan ülkelerin caydırıcılığı her zaman yüksek olmuştur. Masada çözüm ararken, sahada gücünüzü ispat ettiğiniz zaman ağırlığınız daha fazla oluyor. Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı harekatlar bu ağırlığı arttırmıştır. Uzun yıllardır yumuşak güç politikası güden ülkemiz, gerektiği yerde sert gücün kullanılması gerektiğini görüp, bunu sahaya sürdüğünde bazı denklemleri değiştirebildiği görüldü. Türkiye, savunma sanayi alanında şunu fark etti aslında; patent meselesi ciddi. Geliştirdiğimiz ürünlerin patent duvarına çarpmadan geçebilmesi kolay değil. Birçok araştırma da, 'fikri mülkiyet hakkı var mı, yok mu, patent var mı, yok mu?' araştırılması gerektiği görüldü. Artık yavaş yavaş kurumlarımız da bunun ne anlama geldiğini biliyorlar" dedi.'FİRMALAR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLMALI'Demir, savunma sanayii alanında geliştirilen ürünlerin ve patentlerin sivil alanı etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:"Dünyada bilinen gerçek, teknolojinin geliştirildiği alanların başında savunma sanayii geliyor. Fikri Mülkiyet Hakları'nın korunması, aktarılması, sivil sektörde kullanılması savunma sanayinde sürdürülebilirliğin artması hem de oluşturulan fikirlerin, teknolojilerin yayılması için önemli. Bizim bu anlamda politikamız şu; birinci derecede beraber çalıştığımız kurum bu Fikri Mülkiyet Hakkı'na sahip olmalı diye düşünüyoruz."'ŞİRKETLERİMİZİ DÜNYA LİGİNE DAHA RAHAT ÇIKARABİLECEĞİZ'Fikri Mülkiyet Hakları konusunda farkındalığı arttırmak için savunma sanayi bünyesinde yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) hakkında konuşan Demir, "Bu proje Türkiye'de, birinci lig oyuncularını çıkartma, dünya çapında tedarikçi olabilecek kabileyette şirketler çıkartma amacını taşıyor. Ülkemizdeki, KOBİ veya daha yüksek seviyede çeşitli şirketlerin tedarik zincirinde yer aldıkları aşamada savunma sanayi şirketlerimiz bir tedarikçi seçme kriteri uygulayarak bu şirketleri seçiyorlar. Uluslararası alanda bu tedarikçi firmaların iş yapabilmeleri de bu kriterlere bağlı. Bu sayede şirketlerimize kendimiz bir denetleme yöntemi getirdik. Bu sayede şirketlerimizi dünya ligine daha rahat çıkarabileceğiz."'AR-GE ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR VE MÜHENDİS SAYISI YETERSİZ'Demir, savunma sanayi şirketlerini ziyaret ettiklerinde çalışan Ar-Ge mühendis sayısının ve çalışılan konuların yetersiz olduğunu gördüklerini kaydederek, bunun sebeplerini şöyle sıraladı: "Birinci sebep hala patentleme, markalama, Fikri Mülkiyet Hakları konusundaki farkındalığın, neyin korunması gerektiği, neyin patentlenmesi gerektiği konusunda farkındalığın az olması. Bazen de bunun ihmal edilmesi. Eğer dünya çapında yer bulmak istiyorsanız bu konulara dikkat etmek gerekir."